В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе "Чаир" в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

Футбол Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".

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