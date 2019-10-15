Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года. Встреча, прошедшая в Пярну, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

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