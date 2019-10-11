Футбол
Вести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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