Футбол

Вести.RuВести.RuРоссийская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021

В Екатеринбурге завершился матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 по футболу между молодежными сборными России и Польши. Россияне сумели уйти от поражения в самой концовке игры благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше

Советский спортвчера в 16:12

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборе на Евро-2021

Sportbox.RUвчера в 11:56

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Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

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Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч

Sport24.ruвчера в 12:42

Шапи-тайм! Теперь и в молодежке. Россия вырвала ничью у Польши

Спорт-Экспрессвчера в 12:20

Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

Чемпионатвчера в 12:25
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Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 10 октября в 07:20
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Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
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На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Вести.Ru 05:29
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
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Какие продукты должны быть в рационе каждой женщины

От питания зависит красота и женщин, и девушек.
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Происшествия

Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель

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Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства

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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

Piter.tv вчера в 04:26
Происшествия

Убийца 9-летней девочки в Саратове назвал причину расправы

Предполагаемый убийца 9-летней саратовской девочки Лизы Киселёвой задержан и дал признательные показания – об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 10:53
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Космос

Нобелевский лауреат по физике верит в существование инопланетной жизни

Профессор Кембриджского университета Дидье Кело, который стал лауреатом Нобелевской премии по физике, рассказал о попытках человечества отыскать инопланетную жизнь.
РЕН ТВ 10 октября в 21:46
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10 октября в 09:21
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В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Общество

В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб один человек. Мужчина в возрасте около 50 лет перевернулся на малолитражной машине.
Российская газета 05:42
Шоу-бизнес

Семья поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания

Родственники поздравили Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева с годовщиной венчания.
Телепрограмма 03:47
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 10 октября в 09:46
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

В автобусе Neman в момент столкновения с цементовозом находилось 24 человек. Авария произошла в Волховском районе около десяти утра.
Пятый канал 05:55
Авто

Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи

Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал тизерные изображения серийного Volkswagen Golf восьмого поколения.
Автоновости дня 10 октября в 02:42
Футбол

Кипрский тренер высказался о физическом состоянии сборной России

Тренер московского "Спартака" Стергиос Фотопулос, отвечающий в составе красно-белых за физическую готовность игроков, высказал мнение о состоянии сборной России.
Газета.Ru 05:23
Космос

NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова

NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
ТК Звезда вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали

Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Наука

Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Российская газета 01:25
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Общество

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Футбол

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

Российская газета 05:00
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Новый Xiaomi Mi Note 10 будет представлен 24 октября

24 октября китайская компания проведет пресс-конференцию, в рамках которой будут представлены и новые продукты.
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Культура

Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева

МонаВиста вчера в 12:36
Политика

Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски

Минфин США попросил суд Вашингтона отклонить иск Олега Дерипаски, который требует вывести его из-под американских санкций.
Коммерсантъ 02:59
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