Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021. Забитым мячом в составе россиян в первом тайме отметился Даниил Уткин, а гол Магомада-Шапи Сулейманова позволил хозяевам заработать одно очко. Автогол у защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

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