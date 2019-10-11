Футбол
MetaratingsМолодёжная сборная России сыграла вничью с Польшей
Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021. Забитым мячом в составе россиян в первом тайме отметился Даниил Уткин, а гол Магомада-Шапи Сулейманова позволил хозяевам заработать одно очко. Автогол у защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
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