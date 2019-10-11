Футбол

MetaratingsMetaratingsМолодёжная сборная России сыграла вничью с Польшей

Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021. Забитым мячом в составе россиян в первом тайме отметился Даниил Уткин, а гол Магомада-Шапи Сулейманова позволил хозяевам заработать одно очко. Автогол у защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше

Советский спорт11 октября в 16:12

Наша молодежка едва не проиграла Польше: допустили автогол и гол в раздевалку, ничью в добавленное время спас Шапи. Видео

Матч ТВ11 октября в 12:33

Четыре гола, драка и развязка на последних секундах. Российская молодежка выдала огненный матч

Sport24.ru11 октября в 12:42

Россия – Польша – 2:2, 11 октября 2019, молодёжная сборная, Евро-2021

Чемпионат11 октября в 12:25

Сулейманов как пример для Чалова. Черчесов никогда не вызовет такого футболиста

Спорт день за днем11 октября в 12:09

Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборе на Евро-2021

Sportbox.RU11 октября в 11:56

Шапи-тайм! Теперь и в молодежке. Россия вырвала ничью у Польши

Спорт-Экспресс11 октября в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Экономика

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Происшествия

Американский полицейский застрелил женщину в ее собственном доме

В США полицейский застрелил афроамериканку в её собственном доме, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в штате Техас.
РЕН ТВ 00:43
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Политика

Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета 11 октября в 06:49
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 11 октября в 05:12
Армия и оружие

Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом

Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

В Кремле прокомментировали идею возвращения смертной казни

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто

В Сети вспомнили о УАЗ-31512 для США

Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН вчера в 06:27
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 вчера в 14:55
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Религия

Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября

Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Здоровье

Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 10 октября в 01:43
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Здоровье

Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме

Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо вчера в 04:17
Общество

В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме

Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
REGNUM 11 октября в 02:36
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Киберспорт

В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

Cyber.sports.ru вчера в 04:26
Армия и оружие

WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия

Марго Овсянникову избили на корпоративе

На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.
Газета.Ru 00:26
Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное