Экономика
ИзвестияЦены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции.
Читать в источнике
Оценить1652
с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Космос
На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде
На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Кабмин уволил главу Укрзализныци Евгения Кравцова
Кабмин уволил главу Укрзализныци Евгения Кравцова. Почти через месяц с тех пор, как он подал заявление на увольнение.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Футбол
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.