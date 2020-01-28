Экономика
ТАСС«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%
Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в текущем году подорожание мясной и молочной продукции на 12%. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные центра.
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Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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