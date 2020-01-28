Экономика
REGNUMМолоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
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Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса
«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Футбол
«Интер» объявил о переходе Эриксена
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Экономика
Fitch вычислило влияние вспышки коронавируса на экономику Азии
Распространение коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, окажет существенное влияние на корпорации, работающие в областях, связанных с туризмом.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян готовятся к свадьбе
Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Политика
Толстого не смогли избрать вице-спикером ПАСЕ с первой попытки
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой не смог набрать количество голосов, достаточное для избрания вице-спикером ассамблеи в первом туре.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Общество
Три пункта пропуска на границе с Китаем закрыты до 7 февраля
В АТОР рассказали, чем обернется для рынка запрет на въезд туристов из Китая В нём перечислены пункты пропуска «Лобэй» (сопредельный – «Амурзет»), «Тунцзян» (сопредельный – «Нижнеленинское»), а также «Жаохэ» (сопредельный «Покровка»), который был закрыт раньше в связи с праздником весны в КНР.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Общество
Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России
В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в мокром купальнике поделилась эмоциями с фанатами
В серии снимков артистка позирует в разных купальниках и с мокрыми волосами.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.