Экономика

REGNUMREGNUMМолоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАССвчера в 17:15

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RT на русскомвчера в 18:27

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Газета.Ru01:47
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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