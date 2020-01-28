Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».

Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Здоровье Роспотребнадзор постановил подготовить врачей к лечению коронавируса Постановление «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» утвердила главный санитарный врач страны, глава ведомства Анна Попова.

Общество Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Кино Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Политика Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века» Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" - так еще называют план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Наука Учёные с мировым именем представят в Сочи свои разработки В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).

Политика Посольство РФ в Германии ответило на слова Качиньского о компенсациях Российское посольство в Берлине прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, должна компенсировать причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.