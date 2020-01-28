Экономика
REGNUMМолоко и мясо могут подорожать в России на 12%
Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ. Об этом 28 января сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известиявчера в 16:01
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Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Новый тип коронавируса передается преимущественно воздушно-капельным путем, но можно заразиться и через прикосновение к глазам грязными руками, заявил член экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.
Футбол
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
Политика
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Культура
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Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Технологии
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, заплаток пока нет
Парад обнаруженных в процессорах Intel уязвимостей продолжили новые виды атаки на кеш.
Футбол
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Политика
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Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Общество
«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & Белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Здоровье
Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»
Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
Общество
Гостиницы в Москве взяли под особый контроль из-за коронавируса
Гостиницы и другие места массового проживания туристов столице России взяты под особый контроль из-за распространения коронавируса в Китае и других странах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Происшествия
Россиянин поджег бывшую жену в магазине
Общество
За соус ценой 6 рублей «Макдоналдс» оштрафовали на 110 тысяч
Управление ФАС по Петербургу оштрафовало дочернюю структуру американской «Макдоналдс корпорейшн» — петербургское ООО «СРП» на 110 тысяч рублей из-за соуса к комплексному обеду «МакКомбо», об этом АБН сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Китайцам закрыли въезд в Россию
Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка « ФК Открытие»
Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие".
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Общество
Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста
Общество
Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.