Происшествия
Lenta.ruМомент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео
Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах видео, как автомобиль на большой скорости заворачивает в сторону, а затем сталкивается с толпой.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде с множеством пострадавших детей автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но его не было за рулем машины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.РИА Новости14:58
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