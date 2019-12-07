Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМомент ДТП с толпой подростков в Нижнем Новгороде попал на видео

Дорожное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого водитель сбил толпу подростков на пешеходном переходе, попало на камеры наблюдения. Видео опубликовано в Telegram-канале Baza. На кадрах видео, как автомобиль на большой скорости заворачивает в сторону, а затем сталкивается с толпой.
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