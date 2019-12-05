Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМомент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
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Виновник аварии с 13 машинами на Выборгском шоссе в Петербурге был пьян

78.ru09:50

Подробности масштабной аварии с Audi A7: водитель был пьяный

Piter.tv09:43

Водитель, устроивший аварию на Выборгском шоссе, был «неслабо пьян»

Петербургский дневник10:04

Водитель Audi был пьян в момент массового ДТП с 13 авто у «Озерков» в Петербурге

КП - Санкт-Петербург09:55

ГИБДД: Мужчина, летевший на подменной Audi A7 по Выборгскому шоссе, был пьян

Фонтанка.Ру10:05

ГИБДД: В аварии на Выборгском шоссе за рулем Audi находился пьяный мужчина

Телеканал Санкт-Петербург08:32

Водитель Audi, «растолкавший» 13 машин на Выборгском шоссе, был пьян

Мойка7809:47
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Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

News.ru 07:56
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Дождь 04:57
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Спорт

Медведев высказался о допинговой проблеме

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
МР7.ру 05:39
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv вчера в 06:35
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Энергетика

Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:19
Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru вчера в 01:13
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор 02:43
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Политика

На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости 09:24
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Единоборства

Рахим Чахкиев не хочет драться с Емельяненко по правилам ММА

Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Лезги газет вчера в 18:37
Происшествия

Вадим Варшавский осужден на 3,5 года за неуплату налогов

За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.
Город N (Ростов) 07:39
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Экономика

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:53
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
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