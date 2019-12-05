Происшествия
РИА НовостиМомент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
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Водитель Audi был пьян в момент массового ДТП с 13 авто у «Озерков» в Петербурге
КП - Санкт-Петербург09:55
ГИБДД: В аварии на Выборгском шоссе за рулем Audi находился пьяный мужчина
Телеканал Санкт-Петербург08:32
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Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Фигурное катание
Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Культура
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Спорт
Медведев высказался о допинговой проблеме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Общество
Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Энергетика
Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК
Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Политика
На Украине хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины собирается запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
Единоборства
Рахим Чахкиев не хочет драться с Емельяненко по правилам ММА
Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Происшествия
Вадим Варшавский осужден на 3,5 года за неуплату налогов
За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.