Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

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Политика Медведев прокомментировал акции протестов в Москве Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.

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