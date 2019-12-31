В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю. Кадры опубликовал Telegram-канал "Подъем". Момент падения самолета среди ночи позволил запечатлеть фонарь, который освещал место падения.

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Происшествия В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

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Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк» Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективной политики в данной отрасли, но его действие затянулось.

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Политика Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

Общество S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Шоу-бизнес Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Авто Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.