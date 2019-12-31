Происшествия

Газета.RuГазета.RuМомент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю. Кадры опубликовал Telegram-канал "Подъем". Момент падения самолета среди ночи позволил запечатлеть фонарь, который освещал место падения.
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Подробнее о событии

В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате

РБК11:04

Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

RT на русском10:30

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru09:54

Появилось видео крушения самолета Bek Air в Казахстане

Телеканал 360°10:11

Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео

Пятый канал09:57

Опубликовано предполагаемое видео крушения самолета под Алма-Атой

Известия10:16

Момент крушения самолета компании Bek Air в Алма-Ате попал на видео

Вести.Ru10:18
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Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Политика

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

РБК 10:23
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы.
Известия 10:06
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Происшествия

Полиция Красноярска проверит данные о прыжке парашютистов с балкона

В Красноярске сотрудники полиции начали проверку по факту сообщений СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24-этажного здания.
Российская газета 07:57
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily 07:24
Хоккей

Сборная России сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал МЧМ

Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
REGNUM 00:03
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Политика

Вице-премьер Украины предложил ввести мораторий на «тупняк»

Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективной политики в данной отрасли, но его действие затянулось.
News.ru 10:45
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру 02:19
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку.
Чемпионат 04:47
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда 05:03
Общество

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
RT на русском 08:43
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня 31.12.19 в 06:28
Шоу-бизнес

Пышные формы дочери Абрамовича взбудоражили Сеть

Для ажиотажа многие звезды придумывают сложные пиар-ходы, а вот Софии Абрамович для этого достаточно лишь опубликовать несколько фотографий в купальнике, шортах или платьях-мини, и вся «Сеть уже стоит на ушах».
Хорошие новости 06:28
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Происшествия

Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

Известия 08:59
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
Экономика

Interia (Польша): традиционные производители нефти могут вернуться в игру (Interia)

Некоторые традиционные производители не стали сложа руки смотреть на происходящее в США или Канаде и приняли ответные меры.
ИноСМИ 09:07
Происшествия

Морская волна подтопила 15 домов в Хабаровском крае

В сообщении сказано, что в результате мощной нагонной волны произошло подтопление 15 жилых домов в Охотском районе Хабаровского края.
iReactor вчера в 06:07
Экономика

Агаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
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