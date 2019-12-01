Футбол
МК-СпортМомент истины для Семака: «Спартак» решит судьбу тренера «Зенита»
Для Сергея Семака наступает один из важнейших периодов во всей его тренерской карьере. До зимней паузы его «Зениту» осталось провести всего три матча. Два из них станут решающими в судьбе молодого и перспективного тренера.
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Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
Космос
Из космоса пришел таинственный радиосигнал
Технологии
Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя
Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
Общество
В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Хоккей
Петербургский СКА нанес поражение ЦСКА в матче КХЛ
Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Шоу-бизнес
Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем
Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Футбол
Быстров предложил фанатам «Спартака» уехать в Европу вместе с Паниным
Бывший игрок московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал задержания болельщиков красно-белых перед матчем с сине-бело-голубыми, сообщает Sport24.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Общество
В Госдуме предложили сажать в тюрьму за употребление наркотиков
30 октября депутаты «Справедливой России» предложили законопроект, согласно которому за пропаганду или рекламу наркотиков последует наказание: срок до пяти лет или штраф до 500 тысяч рублей.
Футбол
Алиссон стал первым в истории обладателем приза имени Льва Яшина
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Экономика
Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановить
Денежные переводы из России в Таджикистан могут быть остановлены уже 3 декабря.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Спорт
Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал способ избежать последствий допингового скандала.
Здоровье
Названо число неправильно питающихся россиян
Около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным.
Происшествия
Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье
Футбол
«Краснодар» не смог забить «Тамбову»
В одном из понедельничных матчей восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал «Тамбов».