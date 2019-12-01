Футбол

МК-СпортМК-СпортМомент истины для Семака: «Спартак» решит судьбу тренера «Зенита»

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Для Сергея Семака наступает один из важнейших периодов во всей его тренерской карьере. До зимней паузы его «Зениту» осталось провести всего три матча. Два из них станут решающими в судьбе молодого и перспективного тренера.
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