Футбол
МК-СпортМомент истины для Семака: «Спартак» решит судьбу тренера «Зенита»
Для Сергея Семака наступает один из важнейших периодов во всей его тренерской карьере. До зимней паузы его «Зениту» осталось провести всего три матча. Два из них станут решающими в судьбе молодого и перспективного тренера.
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Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Происшествия
Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье
По делу о падении автобуса с моста в Забайкальском крае задержали организатора перевозки, ранее у него были проведены обыски.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Футбол
Золотой мяч-2019. Месси опередил ван Дейка, Салаха и Роналду
The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36 — SuperRazzySZN🇯🇲🏴(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) 1 декабря 2019 г. Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" заметно опережает голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", у которого 382 очка.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку»
Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Авто
Мэрия Саратова покупает 8 автомобилей в комплектации «люкс»
Администрация Саратова объявила тендер на поставку автомобилей "Киа Оптима" в комплектации "Люкс" или эквивалентных по характеристикам.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Экономика
ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании «Орбита»
Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита".
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Экономика
Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты
Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
Биатлон
Матвей Елисеев завоевал бронзу на этапе Кубка мира
Российский биатлонист стал третьим в спринте, не допустив ни одного промаха.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж
За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Политика
Зеленский назвал «нормандский» саммит большой возможностью для диалога
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии на саммите в «нормандском формате» даст возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Происшествия
На Украине кот задушил младенца в коляске
Происшествия
Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной
Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию аэропорта Домодедово и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Происшествия
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Политика
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.