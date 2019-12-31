Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМомент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением.
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В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате

РБК11:52

Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

RT на русском10:30

Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео

Пятый канал09:57

Появилось видео крушения самолета Bek Air в Казахстане

Телеканал 360°10:11

Опубликовано предполагаемое видео крушения самолета под Алма-Атой

Известия10:16

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru09:54

Момент крушения самолета компании Bek Air в Алма-Ате попал на видео

Вести.Ru10:18
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