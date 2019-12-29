Происшествия
РИА НовостиМомент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением.
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