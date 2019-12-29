Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМомент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

РИА Новости13:02

Появилось видео крушения самолета Bek Air в Казахстане

Телеканал 360°10:11

Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

RT на русском10:30

Опубликовано предполагаемое видео крушения самолета под Алма-Атой

Известия10:16

В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате

РБК11:52

Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

Газета.Ru09:54

Момент крушения самолета компании Bek Air в Алма-Ате попал на видео

Вести.Ru10:18
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