В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. На записи видно, как потерявший высоту в небе над Алма-Атой лайнер проскользил по снегу и столкнулся с бетонным заграждением.

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

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