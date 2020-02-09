Происшествия
РЕН ТВМомент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео
Камеры наблюдения засняли момент крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина под Казанью. Авиакатастрофа произошла 7 февраля: машина рухнула в районе населенного пункта Лаишево. Хайруллин погиб на месте происшествия, двое его спутников госпитализированы в столицу Татарстана в тяжелом состоянии.
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с чего всё началось
Ошибка пилота и плохая видимости стали причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, пишет Baza со ссылкой на первые выводы экспертов.Казанский репортер04:49
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