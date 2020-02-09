с чего всё началось

Камеры наблюдения засняли момент крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина под Казанью. Авиакатастрофа произошла 7 февраля: машина рухнула в районе населенного пункта Лаишево. Хайруллин погиб на месте происшествия, двое его спутников госпитализированы в столицу Татарстана в тяжелом состоянии.

Здоровье Количество жертв коронавируса превысило 800 человек От нового типа коронавируса погибло 813 человек, число заразившихся по всему миру превысило 37 тысяч.

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Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Кино «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.