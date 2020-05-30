Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске. На кадрах видно, как два инкассатора выходят из машины. В этот момент к ним подбегают двое мужчин в масках и с оружием.

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

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