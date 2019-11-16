Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМомент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге. Ролик опубликовали в социальной сети "ВКонтакте". На записи видно, как с водителем транспортного средства беседуют сотрудники ДПС.
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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

РИА Новости15:05

Машина с тремя людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

ТАСС11:59

За рулем упавшего в Фонтанку автомобиля оказался казачий атаман

Невские Новости14:25

Двух мужчин, бросившихся спасать тонувших в Фонтанке людей, хотят наградить

Piter.tv12:19

78.ru публикует видео падения Renault с двумя детьми в Фонтанку

78.ru13:01

Очевидцы выложили фото подъема упавшего в Фонтанку автомобиля

Петербургский дневник12:40

Перепутал педали. «Логаном», угодившим в Фонтанку с двумя детьми, рулил мастодонт казачества

Фонтанка.Ру14:02
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Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело вчера в 15:08
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета 21:05
Экономика

Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов

Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Говорит Москва 14 ноября в 10:31
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском 10:58
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.
Газета.Ru 19:28
Футбол

Определились 16 из 24 участников чемпионата Европы-2020

Стали известны 16 из 24 футбольных сборных-участниц финального этапа чемпионата Европы 2020 года.
ProstoProSport 17:14
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

Как оказалось, специалистам удалось обнаружить более 140 потенциально опасных приложений, предварительно установленных 28 производителями в бюджетные гаджеты.
OAnews 20:00
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Политика

Не менее 23 человек погибли в ходе протестов в Боливии

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что в ходе протестов в Боливии погибли в общей мере 23 человека.
Газета.Ru 21:26
Финансы

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
РИА Новости 22:29
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

Зеленский рассказал об основной цели открытия КПП на границе с Крымом

Аргументы и Факты вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски

43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Вокруг ТВ 10:25
Политика

В Крыму ответили на слова Навального о референдуме

Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Krym.News 22:37
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия 20:45
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Авто

Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс 14:11
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 14 ноября в 13:46
Политика

Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК 22:51
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новости вчера в 03:57
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek

Тарантас Ньюс вчера в 22:30
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