Происшествия
РИА НовостиВласти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
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Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Армия и оружие
ВВС Турции уничтожили 81 объект курдов в Северном Ираке
Турецкая авиация нанесла удары по 81 цели Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) на севере Ирака в рамках начатой минувшей ночью операции Pence - Kartal ("Лапа - Орел").
ТАСС вчера в 02:11
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
Защитник стамбульского "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в России, сообщает Sporundibi.
Газета.Ru 15:10
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52 совершили подлет к Петербургу
Стратегические бомбардировщики США, которые способны нести ядерное оружие, в понедельник, 15 июня, выполнили полеты вблизи Санкт-Петербурга, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн 12:24
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 14:41
Политика
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена
В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Общество
Карантин для приезжающих в Краснодарский край отменят с 21 июня
С 21 июня в Краснодарском крае для приезжающих туристов отменят обязательный двухнедельный карантин в обсерваторе, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире "России 1".
Ведомости 16:49
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Общество
Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию
Россиянин Станислав Лисов, которого в прошлом году осудили в США по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, будет депортирован на родину.
РБК 18:59
Шоу-бизнес
Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни
Рамблер вчера в 09:06
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Известия вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом
Поданные документы о разводе Самойловой и Джигана забрала сама девушка.
Телеканал 360° вчера в 06:23
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM вчера в 13:30
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Транспорт
На одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик в рамках эксперимента.
Известия 07:59
Кино
Marvel объявила о перезапуске Железного человека
Американская компания Marvel объявила о перезапуске Железного человека, где Тони Старк начнет все с нуля.
iReactor 14 июня в 08:53
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости 04:24
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru вчера в 09:11
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru вчера в 17:05
Футбол
«Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС Спорт 18:01