Происшествия

RT на русскомRT на русскомМомент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла на 1649-м километре трассы М5 под Катав-Ивановском.
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В Челябинской области момент ДТП с грузовиком, у которого отказали тормоза, попал на видео

Znak.com11:11

Под Челябинском у грузовика на трассе отказали тормоза

Московский Комсомолец12:55

Две человека погибли в массовой аварии на трассе М-5 в Челябинской области

АиФ Челябинск07:23

В Челябинской области восстановили движение на перекрытой из-за ДТП трассе

ТАСС09:53

Смертельная авария на М-5 в Челябинской области, где грузовик протаранил пять машин, попала на видео

74.ru09:48

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

РИА Новости09:20

На месте страшной аварии под Юрюзанью восстановили движение

Первый областной09:16
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Армия и оружие

Украина объявила в розыск Игоря Стрелкова

Офис генерального прокурора Украины объявил в розыск бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина.
ИА Новороссия 13:22
5
Общество

Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
РИА Новости 18:43
1
Общество

Транспортные и школьные карты выведут из-под запрета на пополнение наличными

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, который должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков.
Mockva.ru 18:00
2
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Политика

Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал

Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
1
Футбол

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года.
Городовой 12:43
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
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Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета вчера в 05:20
1,2K
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
11
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
1,1K
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
2
Кино

Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре

Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform 14 июня в 11:19
Авто

Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty

Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.
Тарантас Ньюс 12:07
Происшествия

«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru 04:09
4,9K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Политика

Лидеры Сербии и Косово согласились на переговоры в Вашингтоне

Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Авдулла Хоти согласились провести переговоры в Вашингтоне в июне, сообщил спецпредставитель США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл в твиттере.
Интерфакс вчера в 15:29
2
Футбол

Стерлинг: никогда не устану быть чёрным

Чемпионат 16:52
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
1,6K
Кино

DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Российская газета 11:47
2
Политика

На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
2K
Происшествия

Забайкальская прокуратура нашла нарушения в маршрутном парке

В результате рейда, проведенного Забайкальской прокуратурой, выявлено, что у двух машин парка не был пройден предрейсовый технический контроль.
ZAB.RU 19:20
Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
2
Общество

Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
2
Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп.
ТАСС 19:54
Общество

Собянин заявил о скором открытии ресторанов и кафе в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве позволит, исходя из динамики заболеваемости, утвердить открытие на следующей неделе кафе и ресторанов.
Известия 11:57
40
Происшествия

Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
81
Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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