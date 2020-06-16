RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали. По данным ГИБДД, авария произошла на 1649-м километре трассы М5 под Катав-Ивановском.

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

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