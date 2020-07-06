Происшествия
Вести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео
На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Космос
«Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида
Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке.
AstroNews.ru 04 июля в 07:07
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Футбол
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
ИА Красная Весна вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Экономика
Телеканал RT опубликовал новое расследование о деятельности ФБК*
Телеканал RT опубликовал масштабное расследование о деятельности Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального.
Радио Sputnik 04:52
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
Автоспорт
Квят не смог завершить гонку на Гран-при Австрии из-за прокола колеса
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят из-за прокола колеса сошёл с трассы во время гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
RT на русском вчера в 11:54
Армия и оружие
Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276
Фото: Wikipedia Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией.
ВладТайм 04:58
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Политика
Израиль отложил аннексию Западного берега
Израиль решил отложить аннексию Западного берега реки Иордан, в ближайшие дни операцию проводить не будут.
Lenta.ru 05:13
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.
REGNUM 02:19
Общество
В Дании разрешили достроить «Северный поток — 2» новыми судами
Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства (DEA) достроить «Северный поток — 2» в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.
RT на русском 05:51
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru вчера в 04:28
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия
В Алтайском крае выявили ещё 124 случая заражения коронавирусом
На 6 июля в Алтайском крае у 4 538 человек подтвержден коронавирус, в числе инфицированных 450 детей.
Kursk.com 03:35
Происшествия
Директор автошколы в Иркутске подозревается в коммерческом подкупе
Факт коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ) выявили следователи следственного отдела по Ленинскому району совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
Сибирские Новости 05:36
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро.
Новые Ведомости 03 июля в 05:40
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Авто
Изображения «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
МедиаПоток 01:28
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Происшествия
Мосгорсуд не продлил арест прапорщику, расстрелявшему полицейских в метро
Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле двух коллег из табельного пистолета на станции "Рязанский проспект" в московском метро в сентябре прошлого года.
Газета.Ru 05:16
Общество
Сотни вооруженных людей съехались в город Геттисберг в Пенсильвании
Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
Радио Маяк вчера в 15:08