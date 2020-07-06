На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

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