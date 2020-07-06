Происшествия

Вести.RuВести.RuУдар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию. Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу.
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Появилось видео, как молния попала в 16-летнего вратаря ФК «Знамя Труда» во время тренировки

Sport24.ru05:16

Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего вратаря «Знамени Труда»

РИА Новости05:11

В Сети появилось видео попадания молнии в игрока «Знамени Труда»

Soccer.ru04:55

«Знамя Труда» опубликовало видео момента, как молния попала в 16-летнего вратаря клуба

Спорт-Экспресс04:54

Опубликовано видео попадания молнии в 16-летнего вратаря «Знамени Труда»

Матч ТВ05:27

Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео

Чемпионат05:04

Появилось видео с попаданием молнии в 16-летнего российского футболиста

Lenta.ru04:56
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