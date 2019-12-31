Происшествия
АМИТЕЛМомент взрыва бытового газа в жилом доме в Твери попал на видео
Бытовой газ взорвался утром 2 января в многоквартирном доме на бульваре Гусева в Твери. В результате происшествия пострадали два человека, оба госпитализированы.
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Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи
Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Спорт
Клебо проигнорировал приглашение Большунова на водку и торт
Прославленный норвежский лыжник Йоханнес Клебо, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом, не стал заходить в отель российской сборной, где свое 23-летие праздновал Александр Большунов.
Гаджеты
Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей
В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
Общество
В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
Документ, как сказано в пояснительной записке, направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС".
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Общество
В России изменились правила регистрации автомобилей
Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Энергетика
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Автомобильные эксперты дали несколько советов, которые помогут безопасно и достаточно быстро прогреть машину перед поездкой в холодное время года.
Гаджеты
Samsung Galaxy Note9 получил стабильную версию Android 10
Компания Samsung преподнесла настоящий новогодний подарок для пользователей смартфона Galaxy Note9 — он получил стабильную версию Android 10.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Шоу-бизнес
Самбурская спародировала голую модель plus-size Эшли Грэм
Актриса решила спародировать фотографию известной модели plus-size Эшли Грэм.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций
Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
Музыка
Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
Энергетика
В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»
Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше.
Происшествия
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.