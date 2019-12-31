Происшествия

АМИТЕЛАМИТЕЛМомент взрыва бытового газа в жилом доме в Твери попал на видео

Бытовой газ взорвался утром 2 января в многоквартирном доме на бульваре Гусева в Твери. В результате происшествия пострадали два человека, оба госпитализированы.
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Следователи назвали причину, почему в Южном произошел хлопок бытового газа

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Появилось видео момента взрыва газа в доме на бульваре Гусева в Твери

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Следователи проводят проверку по факту хлопка газа в квартире в Твери

РЕН ТВ01:44
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Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ

Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
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Лучшие космические снимки 2019 года

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На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

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Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Актриса решила спародировать фотографию известной модели plus-size Эшли Грэм.
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