Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВзрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео

В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан. Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян. Очевидцу, проезжавшему на трассе в районе инцидента, удалось снять момент взрыва.
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