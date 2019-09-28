В интернете появилась видеозапись момента взрыва судна в южнокорейском городе Ульсан. Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян. Очевидцу, проезжавшему на трассе в районе инцидента, удалось снять момент взрыва.

Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео

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