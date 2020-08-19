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Lenta.ru
Lenta.ru

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители.В источнике
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ТАСС

Церковный суд не стал лишать сана священников, сослуживших уральскому схимонаху Сергию

ТАСС04:42
ТагилСити.ру

Сторонники опального Сергия вышли на митинг к зданию Екатеринбургской епархии

ТагилСити.ру04:51
РИА Новости

Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

РИА Новостивчера в 13:56
КП - Екатеринбург

«Надо прийти к миру»: на акцию в защиту опального отца Сергия в Екатеринбурге пришел актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов

КП - Екатеринбург05:30
66.ru

Сторонники отца Сергия потребовали отставки митрополита под окнами Екатеринбургской епархии. Фото, видео

66.ru03:22
Уральский меридиан

Насельницы Среднеуральского монастыря отказались покидать обитель

Уральский меридиан02:53
Екатеринбург Онлайн

Сторонники схимонаха Сергия стянулись к зданию епархии: прямой эфир

Екатеринбург Онлайн04:07

Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии

Блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА "Новости".
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
Газета.Ru05:09
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Премьер-министр Литвы поддержал требование новых выборов в Белоруссии

Требование провести в Белоруссии новые выборы президента полностью поддерживаются Литвой, заверил на встрече премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис скрывающуюся в Вильнюсе Светлану Тихановскую, соответствующий текст 20 августа опубликован на странице чиновника в Facebook.
ИА Красная Весна05:28
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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