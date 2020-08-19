Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
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Монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного опальным схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), перевели в другие обители.В источнике
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