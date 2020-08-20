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Газета.Ru
Газета.Ru

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Сторонники уральского схимонаха Сергия пришли к епархии и требуют встречи с митрополитом

ТАСС05:45
Коммерсантъ Екатеринбург

Артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов о причинах поддержки схимонаха Сергия

Коммерсантъ Екатеринбург09:06
РИА Новости

В РПЦ надеются, что монахини Среднеуральского монастыря послушаются указа

РИА Новости09:05
Екатеринбург Онлайн

Дмитрий Соколов рассказал о том, как его спас отец Сергий

Екатеринбург Онлайн09:54
Уральский меридиан

Сторонники схимонаха Сергия вышли на митинг к Екатеринбургской епархии

Уральский меридиан08:09
Znak.com

Больше сотни сторонников Сергия собрались на митинг у здания епархии в Екатеринбурге

Znak.com04:05
66.ru

Сторонники отца Сергия потребовали отставки митрополита под окнами Екатеринбургской епархии. Фото, видео

66.ru03:22

Онколог назвал наиболее подверженные раку органы

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что больше всего раку подвержены женские молочные железы, кожа со злокачественными новообразованиями, толстая и прямая кишка, а также простата.
Московский Комсомолец07:06

«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Серуканов: Отравление Навального выгодно только его западным кураторам

Бывший юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов предположил, что «отравление» основателя фонда Алексея Навального прежде всего выгодно только его иностранным кураторам и партнерам, которые используя эту информацию, предпримут попытку очередной дискредитации на мировой арене.
ФАН09:44

505 Games нашла объяснение, почему бесплатное обновление Control для PS5 и Xbox Series X получат не все

Совсем ни с чем владельцев базовой игры для PS4 и Xbox One компания тоже не оставит: Control будет доступна на PS5 и Xbox Series X в рамках программы обратной совместимости даже тем, у кого нет Ultimate Edition.
3DNews09:06