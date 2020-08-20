Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Смотрите также
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Жену Навального пустили к нему в больницу
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В пруду Саратовского района произошла массовая гибель рыбы
Путин вновь обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии
Состояние вакцинированных от COVID-19 отследят в приложении
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Свидетель защиты заверил, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
Подробнее о событии
Артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов о причинах поддержки схимонаха Сергия
Коммерсантъ Екатеринбург09:06