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Газета.Ru
Газета.Ru

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
Подробнее о событии
Екатеринбург Онлайн

Дмитрий Соколов рассказал о том, как его спас отец Сергий

Екатеринбург Онлайн09:54
РИА Новости

Большинство монахинь остаются в Среднеуральской обители, заявил эксперт

РИА Новости10:31
66.ru

Сторонники отца Сергия потребовали отставки митрополита под окнами Екатеринбургской епархии. Фото, видео

66.ru03:22
Znak.com

Больше сотни сторонников Сергия собрались на митинг у здания епархии в Екатеринбурге

Znak.com04:05
ТАСС

Сторонники уральского схимонаха Сергия пришли к епархии и требуют встречи с митрополитом

ТАСС05:45
Уральский меридиан

Сторонники схимонаха Сергия вышли на митинг к Екатеринбургской епархии

Уральский меридиан08:09
КП - Екатеринбург

В РПЦ заявили, что не будут применять силу, чтобы выгнать опального отца Сергия из Среднеуральского монастыря

КП - Екатеринбург05:52

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Будет обновлен порядок оказания «взрослой» онкологической медпомощи

Приведены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения первичного онкокабинета, центра амбулаторной онкопомощи, а также структурных подразделений онкодиспансера и медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь раковым больным.
Гарант10:54
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00
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