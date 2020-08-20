Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
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Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
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Прихожане Среднеуральского монастыря выступили против того, чтобы епархия забирала из обители женщин
Коммерсантъ Екатеринбург04:21