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Газета.Ru
Газета.Ru

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
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Коммерсантъ Екатеринбург

Прихожане Среднеуральского монастыря выступили против того, чтобы епархия забирала из обители женщин

Коммерсантъ Екатеринбург04:21
РИА Новости

Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители

РИА Новости06:30
Znak.com

Больше сотни сторонников Сергия собрались на митинг у здания епархии в Екатеринбурге

Znak.com04:05
ТАСС

Сторонники уральского схимонаха Сергия пришли к епархии и требуют встречи с митрополитом

ТАСС05:45
Екатеринбург Онлайн

Сторонники схимонаха Сергия стянулись к зданию епархии: прямой эфир

Екатеринбург Онлайн04:07
66.ru

Сторонники отца Сергия потребовали отставки митрополита под окнами Екатеринбургской епархии. Фото, видео

66.ru03:22
Уральский меридиан

Насельницы Среднеуральского монастыря отказались покидать обитель

Уральский меридиан02:53

В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36

Тихановская призвала страны ЕС не признавать итоги белорусских выборов

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к главам европейских стран с призывом считать результаты голосования в республике нелегитимными.
Народные новостивчера в 03:24
2,5K

Минпросвещения не планирует заменять очные занятия дистанционными

Министерство просвещения РФ не планирует заменять очные занятия в школах дистанционными, заявил в четверг министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ.
ТАСС06:48

МИД Украины готовит предложения по развитию отношений с Белоруссией

«Министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений», — рассказали в пресс-службе МИДа, ссылаясь на итоги рабочего совещания по ситуации в Белоруссии.
Парламентская газета06:59