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Газета.Ru
Газета.Ru

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

Больше сотни сторонников Сергия собрались на митинг у здания епархии в Екатеринбурге

Znak.com04:05
РИА Новости

Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители

РИА Новости06:30
Уральский меридиан

Сторонники схимонаха Сергия вышли на митинг к Екатеринбургской епархии

Уральский меридиан08:09
ТАСС

Сторонники уральского схимонаха Сергия пришли к епархии и требуют встречи с митрополитом

ТАСС05:45
Коммерсантъ Екатеринбург

Прихожане Среднеуральского монастыря выступили против того, чтобы епархия забирала из обители женщин

Коммерсантъ Екатеринбург04:21
Екатеринбург Онлайн

Сторонники схимонаха Сергия стянулись к зданию епархии: прямой эфир

Екатеринбург Онлайн04:07
66.ru

Сторонники отца Сергия потребовали отставки митрополита под окнами Екатеринбургской епархии. Фото, видео

66.ru03:22

Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
780

Белорусская оппозиция пожаловалась на давление со стороны власти

Давлением назвала возбуждение Генеральной прокуратурой Белоруссии уголовного дела по статье «Захват власти» доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова 20 августа в комментарии ТАСС.
ИА Красная Весна08:17

СК Белоруссии завел дело по факту публичных призывов к захвату власти

Главное следственное управление центрального аппарата СК Белоруссии приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти, заявил председатель СК Иван Носкевич.
Взгляд.ру08:22