Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Смотрите также
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Минобрнауки РФ не планирует переносить начало учебного года в вузах
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
«Россия-1» показала финальный трейлер «Вратаря Галактики»
Настя Каменских показала фигуру без одежды
В ФБК заявили, что в больницу к Навальному не пускают его жену
Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Замглавы МВД России оказался самым богатым силовиком
Start представит сериал Константина Богомолова «Хороший человек»
Белорусская оппозиция пожаловалась на давление со стороны власти
Путин заявил, что Россия преодолеет сложности из-за санкций по Крыму
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Песков заявил, что другие страны вмешиваются в дела Белоруссии
Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом
Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника. Он оказался в центре скандала в апреле из-за своих заявлений о том, что коронавирус - это "псевдопандемия".В источнике
Подробнее о событии
Прихожане Среднеуральского монастыря выступили против того, чтобы епархия забирала из обители женщин
Коммерсантъ Екатеринбург04:21