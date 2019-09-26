Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Поединок французского первенства по футболу, состоявшийся в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II» завершился победой «Монако».

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Армия и оружие Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.

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Наука Городской шум защитил сверчков от паразитов Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.

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