Футбол

iReactoriReactor«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Поединок французского первенства по футболу, состоявшийся в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II» завершился победой «Монако».
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Победа Головина и Ко в видеообзоре матча «Монако» - «Брест»

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