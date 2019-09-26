Футбол
iReactor«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Поединок французского первенства по футболу, состоявшийся в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II» завершился победой «Монако».
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Общество
МЧС подтвердило введение запрета на курение на балконах
МЧС подтвердило, что для россиян введут запрет на курение на балконах квартир жилых домов.
Газета.Ru 26 сентября в 12:29
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Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк
Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
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Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 м
ТАСС вчера в 15:27
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Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
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ТАСС 01:29
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Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
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Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
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