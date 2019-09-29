Футбол
iReactor«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Поединок французского первенства по футболу, состоявшийся в субботу, 28 сентября, на стадионе «Луи II» завершился победой «Монако».
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