Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября, в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе.

Все про Спорт ру

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Политика В Госдуме дали оценку словам президента Грузии о диалоге с Россией Грузии необходимо идти по пути диалога и переговоров с Россией, чтобы решить существующие проблемы, уверена президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА "Новости".

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Политика Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.

Футбол РФС снял 6 очков с «Анжи» за долги перед Янником Боли Российский футбольный союз (РФС) снял шесть очков с махачкалинского "Анжи" за просроченную задолженность перед бывшим нападающим команды Янником Боли, сообщается на официальном сайте клуба.

Общество Первый снег выпадет в Приморье уже на будущей неделе Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.

Футбол Гвардиола отказался от январских закупок Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Происшествия В Словакии разбился истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.

Наука Частицы пластика нашли в чайных пакетиках Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, которые попадают в Мировой океан вместе со сточными водами.

Авто Ram показал новые 1500 Black Edition и Heavy Duty Night Edition На государственной ярмарке Техаса Ram представил особые версии своих моделей: 1500 Black Limited Edition и Heavy Duty Night Edition.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Здоровье Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.

Политика Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Музыка The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.

Политика Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского Напомним, накануне Юлия Мендель оттолкнула украинского журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, когда он на улице пытался задать вопросы Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Богдану.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.