«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя». К 30-й минуте хозяева вели 2:0. Оба гола на свой счет записал форвард Виссам Бен-Йеддер, перешедший в «Монако» этим летом из испанской «Севильи».

«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами

Общество ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.

Кино Фильм «Оно 2» продолжает лидировать в международном прокате Картина не смогла обойти своего предшественника, который в своём время заработал 123 миллиона долларов за первый уикенд в США, однако сиквел всё равно занял второе место по стартовым сборам в домашнем прокате среди хорроров за всю историю.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Общество В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала В Петербурге открыли створы комплекса защитных сооружений. Дамба в Кронштадте очередной раз спасла город от наводнения.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Финансы Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Технологии 14 млн записей компаний и покупателей попали в Сеть Около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе.

Происшествия В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Происшествия Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.

Политика Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев назначен и.о. главы администрации Тулы. Сегодня, 16 сентября, на оперативном совещании его представил Евгений Авилов.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

ЖКХ Екатеринбуржцы получат отопление не позднее 10 октября В Екатеринбурге начали включать тепло. Первым делом батареи нагреются в детсадах, школах, больницах, учреждениях культуры и так далее.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Владимир Жириновский назвал вариант «достойного конца Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал единственный способ остановить "американизацию" Украины.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Происшествия Двойное убийство: на Урале вынесен приговор 79-летнему пенсионеру В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении 79-летнего жителя Невьянска, обвиняемом в двойном убийстве.

Происшествия На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.