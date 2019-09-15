Футбол
РБК«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя». К 30-й минуте хозяева вели 2:0. Оба гола на свой счет записал форвард Виссам Бен-Йеддер, перешедший в «Монако» этим летом из испанской «Севильи».
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Монако - Марсель ~ прогноз на центральный матч 5-го тура французской Лиги 1: команда Головина вновь потерпит неудачу?
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Головин с «Монако» снова на дне. Вели у Виллаш-Боаша 2:0, но все равно проиграли
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