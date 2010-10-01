Футбол

REGNUMREGNUM«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина

Игра состоялась на поле стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1. Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
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