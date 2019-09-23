Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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«Головин — Царь». Во Франции в восторге от дубля российского полузащитника «Монако» в матче с «Ниццей»

Спорт-Экспресс20:20

Spasiba Golovin. Французские СМИ благодарят Головина за игру в матче против «Ниццы»

Матч ТВ18:21

Лучший матч Головина в «Монако»: этого мы ждали больше года!

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Головин: «Матч с „Ниццей“ – мой лучший за „Монако“? Не знаю. Просто рад тому, что мы наконец выиграли»

Бомбардир.ру18:12

Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции

Чемпионат18:32

L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку

Sport24.ru21:56

«Монако» — «Ницца»: дерби южной Франции

Все про Спорт рувчера в 07:48
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В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков

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Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ

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Lenta.ru 08:56
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Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН

Краткий контакт состоялся у главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.
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Коммерсантъ 15:28
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика

МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия

Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru вчера в 12:07
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Кроссовер JAC iEV7S комплектуется батареей емкостью 39 киловатт-часов и электрической силовой установкой мощностью 116 лошадиных сил.
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Технологии

В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу

В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Общество

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку

В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
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Шоу-бизнес

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В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Политика

Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Политика

Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

News.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Кино

Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
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Гаджеты

В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm

В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
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Политика

И.О. вице-премьера правительства Забайкалья ушел в отставку

Виктор Паздников, исполнявший обязанности заместителя правительства Забайкальского края, ушел в отставку.
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Политика

Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Происшествия

В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей

Российская газета 06:25
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

Новый сервис по продаже автомобилей может появиться в России. Запуск ресурса планирует осуществить Сбербанк, сообщает 110km.
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Армия и оружие

Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве

Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
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Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
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