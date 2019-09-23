Футбол
Газета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
Экономика сегодня 00:22
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика
Посольство США отреагировало на невыдачу виз части делегации РФ
В посольстве США в Москве отреагировали на информацию о невыдаче виз некоторой части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.
Московский Комсомолец 07:29
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Политика
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Краткий контакт состоялся у главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.
РИА Новости 23:12
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
МИД Эстонии возмущен утверждением, что страну освободила Красная армия
Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.
Вести.Ru вчера в 12:07
Авто
На российском рынке появится китайский электрический кроссовер
Кроссовер JAC iEV7S комплектуется батареей емкостью 39 киловатт-часов и электрической силовой установкой мощностью 116 лошадиных сил.
Motor 05:32
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Общество
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку
В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.
Srnsk 04:27
Шоу-бизнес
Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.
Медпульс 10:17
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Политика
Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли
Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 22:01
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Кино
Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»
Ажиотаж вокруг проекта подтвердили и цифры: по данным Mediascope, премьеру посмотрел каждый пятый телезритель России в возрасте от 14 до 44 лет, что позволило «Жукам» занять нишу самого успешно стартовавшего сериала на ТВ в 2019 году.
Вокруг ТВ 13:41
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Политика
И.О. вице-премьера правительства Забайкалья ушел в отставку
Виктор Паздников, исполнявший обязанности заместителя правительства Забайкальского края, ушел в отставку.
REGNUM 23:06
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия 12:29
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Происшествия
В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей
Российская газета 06:25
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Новый сервис по продаже автомобилей может появиться в России. Запуск ресурса планирует осуществить Сбербанк, сообщает 110km.
Peterburg2.ru 10:34
Армия и оружие
Трамп и Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве
Лидеры США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, в которой говорится об исполнении прежних договоренностей, касающихся усиления военного присутствия.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41