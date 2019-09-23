В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.

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