Футбол
Газета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Здоровье
ФСС России поставит Удмуртии высокотехнологичные протезы
В Удмуртии местное отделение Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации заключило договор о сотрудничестве с производителем высокотехнологичных протезов.
Город55.ру 15:19
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Футбол
Роналду: после ночи всегда наступает рассвет
Чемпионат вчера в 17:29
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок
Российская газета 02:39
Теннис
Медведев — Урганту: стою и думаю, как шеф в фильме «Такси»: мы в дерьме
Российский теннисист Даниил Медведев в эфире передачи «Вечерний Ургант» прокомментировал инцидент, который случился в матче третьего круга US Open.
Чемпионат 17:50
Кино
Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети
Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН вчера в 11:44
Политика
Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»
Глава британского правительства Борис Джонсон охарактеризовал свою политику в отношении России.
Взгляд.ру 17:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Армия и оружие
В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
Учения корабельно-катерного состава ВМС Украины стартовали в акватории Чёрного моря, сообщает информагентство Министерства обороны страны «Армия Inform».
RT на русском 11:11
Общество
Житель Орла оштрафован за выражение неуважения к Путину
Жителю Орла Андрею Бычкову выписали штраф в 40 тыс. руб. за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".
Накануне.Ru 17:35
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Политика
Адвокат заявил, что Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович готовится к возвращению на Украину, заявил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.
Радио Sputnik 03:34
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру вчера в 13:27
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22