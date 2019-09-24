Футбол
MetaratingsДубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции. Монегаски открыли счёт первыми усилиями Александра Головина, однако в начале второго тайма «Ницце» удалось восстановить статус-кво. Однако уже на 74-й минуте всё тот же Головин вывел свою команду вперёд, оформив дубль.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Космос
Астрономы: во Вселенной исчезают галактики
В ходе астрономических исследований эксперты заметили странную тенденцию: в экстремальных областях Вселенной с регулярной частотой исчезают галактики.
Goroday.ru 22 сентября в 18:22
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Гаджеты
Вышел новый iOS! Почему нужно срочно обновить телефон?
Пользователи получили возможность скачивать любой контент в фоновом режиме и быстрый доступ к сохранённому в приложении «Файлы».
Peopletalk 22 сентября в 10:40
Армия и оружие
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61
Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61.
Российская газета 21:15
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру 22 сентября в 13:34
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Футбол
Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".
Газета.Ru вчера в 09:55
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
РФ, Иран и Турция обсудили заседание Конституционного комитета Сирии
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН как страны-гаранты астанинского формата и обсудили проведение первого заседания Конституционного комитета по Сирии в Женеве.
Известия 19:38
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru 04:49
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
Зеленский хочет пригласить Трампа на Украину
Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что ждёт «очень крутых» отношений с Америкой и намеревается пригласить лидера США Дональда Трампа на Украину.
News.ru 18:26
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01