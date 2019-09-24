«Монако» одержал победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции. Монегаски открыли счёт первыми усилиями Александра Головина, однако в начале второго тайма «Ницце» удалось восстановить статус-кво. Однако уже на 74-й минуте всё тот же Головин вывел свою команду вперёд, оформив дубль.

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

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