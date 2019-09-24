Футбол
Газета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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Армия и оружие
Китайские войска покидают Оренбургскую область
Только на полигоне Донгуз под Оренбургом в период с 16 по 21 сентября принимали участие 28 самолетов и вертолетов КНР.
56orb.ru 07:56
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ
Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.
Государственные Вести 04:21
Футбол
СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФАН 06:35
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Политика
Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.
РИА Новости 15:41
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Политика
Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.
Экономика сегодня 16:19
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line 11:19
Футбол
Касильяс готов завершить карьеру, если возникнет угроза здоровью
Вратарь «Порту» Икер Касильяс, который перенес инфаркт в мае, заявил, что готов завершить карьеру в случае возникновения угрозы здоровью.
Sportbox.RU 16:46
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Хоккей
Тренера «Локомотива» Мактавиша отправили в отставку
Нового тренера ярославского «Локомотива» канадца Крэйга Мактавиша отправили в отставку.
АиФ-Верхняя Волга 05:06
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Здоровье
25 севастопольцев сегодня пользуются «Службой сиделок»
Севастополь.ру 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Футбол
В Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
Inc-news.ru 15:33
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43