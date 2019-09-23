В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.

Все про Спорт ру

Футбол Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Единоборства В Британии боец ММА нокаутировал соперника за три секунды Поединок между Рикки Уайаттом и Янником Мезеповсом закончился за три секунды. Уайатт первым же ударом отправил в нокаут соперника.

Общество Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена» WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.

Политика Небензя: российским делегатам на ДВЗЯИ не выдали визы США «Не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (иностранных дел Сергей Лавров), не выдали американские визы», - цитирует Небензю РИА Новости.

Политика Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.

Политика Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.

Экономика Богатейшие семьи спешно запасаются наличными Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Здоровье Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.

Общество В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Общество Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.

Игры Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.

Футбол Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций» 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Политика Американский чиновник заснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Игры Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Энергетика Мировые цены на нефть незначительно снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.