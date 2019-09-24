Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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«Головин — Царь». Во Франции в восторге от дубля российского полузащитника «Монако» в матче с «Ниццей»

Спорт-Экспрессвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
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Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
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RT на русском вчера в 22:01
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Космос

NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Коммерсантъ вчера в 00:58
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
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18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Чемпионат 23 сентября в 14:56
Политика

На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
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3DNews вчера в 16:04
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The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях

Игромания.ру вчера в 17:07
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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС вчера в 01:27
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Авто

Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН

Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.
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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
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Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале ЧЕ

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Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом

В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
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Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым

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В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

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От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

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