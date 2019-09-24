Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци". После розыгрыша углового российский футболист вошел в штрафную, обыграл соперника и пробил в ближнюю "девятку". Для Головина это первый гол в нынешнем сезоне.

Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

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