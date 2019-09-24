Футбол
Газета.Ru«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1. Героем встречи стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин: на его счету дубль и голевая передача.
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Spasiba Golovin. Французские СМИ благодарят Головина за игру в матче против «Ниццы»
Sportbox.RUвчера в 18:21
L’Equipe признала Головина лучшим игроком матча «Монако» — «Ницца» и посвятила ему обложку
Sport24.ruвчера в 21:56
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Политика
Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
Российская газета вчера в 22:07
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
Вести.Ru вчера в 20:02
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Недвижимость
Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии.
РБК вчера в 06:12
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Космос
Астрономы: во Вселенной исчезают галактики
В ходе астрономических исследований эксперты заметили странную тенденцию: в экстремальных областях Вселенной с регулярной частотой исчезают галактики.
Goroday.ru 22 сентября в 18:22
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Футбол
Дзюба попросил болельщиков прийти на матч с Шотландией
На своей странице в «Инстаграме» Дзюба попросил болельщиков поддержать команду.
Нева Спорт вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.
Известия вчера в 14:59
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
Магазин IKEA отказался от напоминающей о холокосте рекламы
Магазин товаров для дома IKEA заявил о прекращении рекламной кампании со слоганом «Каждому свое», который у некоторых людей вызвал ассоциации с нацистами.
Lenta.ru вчера в 12:23
Политика
Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле
Газета.Ru 01:16
Политика
Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram
Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.
РБК 00:04
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».
Собака.ru вчера в 12:52
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 23 сентября в 13:30
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56