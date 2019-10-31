Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Монако» при участии Головина обыграл «Марсель» в Кубке лиги

"Монако" при участии полузащитника сборной России Александра Головина обыграл "Марсель" в Кубке Французской лиги.
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Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

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Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
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Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Напомним, что рейтинг самых зарабатывающих умерших знаменитостей Forbes ежегодно публикует накануне Хэллоуина.
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

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В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
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Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

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Отмечается, что в прошлом году сумма была меньше на 8 млрд долларов. Внешний долг Украины сейчас составляет 49,6 млрд долларов.
Народные новости вчера в 06:59
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Яна Рудковская займется проблемой суррогатного материнства

Яна Рудковская призналась, что сама проходит через проблемы в связи с суррогатным материнством, поэтому намеревается преодолеть их с помощью шоу.
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Экспертиза обнаружила алкоголь в крови Вележевой после авиадебоша

Народные новости вчера в 16:58
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник

РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Российская газета 01:05
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
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Отец Нурмагомедова сообщил о сроках завершения карьеры сына

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил о сроках завершения карьеры сына.
Газета.Ru вчера в 22:02
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Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 миллионов евро

Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 миллионов евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
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56 часов за рулем и электронные ПТС: какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября

Начиная с 1 ноября текущего года в России заработает сразу несколько новых важных изменений законодательства для автомобилистов.
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