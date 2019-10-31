Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Головин получил 7 баллов от L’Equipe за матч с «Марселем»

Спорт-Экспресс05:12

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

Soccer.ruвчера в 18:19

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Sport24.ruвчера в 18:03

Кубок французской лиги. «Монако» Головина победил «Марсель»

Sports.ruвчера в 04:50

«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

Чемпионатвчера в 18:32

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Советский спортвчера в 18:31

«Монако» Головина прошел «Марсель» в Кубке французской лиги

Матч ТВвчера в 18:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

Выросло количество пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске

В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.
REGNUM вчера в 07:39
Политика

Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики

Глава офиса заявил, что он иногда советует Зеленскому перестать «читать Facebook и читать интернет», поскольку, по словам Богдана, там представлена искаженная информация.
РБК 04:47
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика

«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года

Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Известия 05:01
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
РБК 02:54
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Здоровье

Назван самый опасный «смертельный» возраст для мужчин и женщин

Учеными-медиками из Финляндии и Соединенных Штатов Америки озвучен самый смертельно опасный возраст для мужчин и женщин.
Ugpressa.ru вчера в 23:52
Общество

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 29 октября в 16:20
Авто

Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Российская газета 29 октября в 08:00
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me вчера в 11:45
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество

Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом

Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Фигурное катание

Загитова и Косторная выступят на Гран-при Франции

Газета.Ru 01:51
Здоровье

Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
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