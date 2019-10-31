Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Монако» при участии Головина обыграл «Марсель» в Кубке лиги

"Монако" при участии полузащитника сборной России Александра Головина обыграл "Марсель" в Кубке Французской лиги.
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Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

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