"Монако" при участии полузащитника сборной России Александра Головина обыграл "Марсель" в Кубке Французской лиги.

«Монако» при участии Головина обыграл «Марсель» в Кубке лиги

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